У США відбулися протести проти карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У США відбулися численні акції протесту через протиепідемічні заходи. Люди вийшли на вулиці у штатах Огайо, Міннесота, Мічиган і Вірджинія. 18 квітня протестували в Техасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Учасники вимагають скасування протиепідемічних заходів.
Коронавірус сильно вдарив по американській економіці. Протягом останнього місяця 22 мільйони американців втратили роботу.
Нагадаємо, Трамп оголосив, що карантин у США послаблять у три етапи.