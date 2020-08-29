В США, Великобритании, Швейцарии и странах ЕС осудили насилие в Беларуси: совместное заявление

Заявляется, что страны солидарны с народом Беларуси, который требует уважения к фундаментальным свободам и базовым правам человека через свободные и честные выборы.

“Мы осуждаем непропорциональное использование силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военных против собственных граждан и немедленно и без условий освободить всех незаконно задержанных. Запугивание и преследование в судебном порядке по политическим причинам должны быть прекращены. Мы призываем власти Беларуси уважать международные обязательства страны по фундаментальным демократическим и прав человека. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования всех преступлений и нарушений прав, о которых заявлялось, чтобы привлечь виновных к ответственности”, — отмечается в заявлении.

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Ранее заместитель государственного секретаря США Стивен Биген заявил, что события в Беларуси это поединок между правителем Беларуси и его народом, а не геополитическое противостояние. Биген подчеркнул, что насилие против граждан Беларуси должно быть немедленно прекращено, а все кто несправедливо содержится под стражей, должны быть освобождены. Американский дипломат также отметил важность проведения в Беларуси “действительно свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением”.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о создании “резерва из сотрудников правоохранительных органов” по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко. Путин отметил, что эти силы не будут задействованы, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля.

Как сообщала государственное информационное агентство “БелТА”, Александр Лукашенко заявил в пятницу, что за рубежом должны подумать, во что превратится Европа, если “в Беларуси палыхнет”. Лукашенко также в очередной раз заявил об опасениях по поводу войск НАТО вблизи страны и выразил мнение, что ситуация в Беларуси представляет угрозу для России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не представляет угрозы для Беларуси и не усиливает свои войска в регионе. Столтенберг также заявил, что в НАТО наблюдают за событиями в Беларуси и готовы защитить союзников.