В США, Великобритании, Швейцарии и странах ЕС осудили насилие в Беларуси: совместное заявление

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11808 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 73000 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107430 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179493 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183301 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390756 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226225 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500874 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349417 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230430 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
77%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21238 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46768 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15671 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15262 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 15985 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142809 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130780 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219254 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390756 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500874 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марк Рютте

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11808 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38486 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38200 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45776 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75723 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В США, Великобритании, Швейцарии и странах ЕС осудили насилие в Беларуси: совместное заявление

Киев • УНН

 • 16653 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Путь к мирному разрешению кризиса в Беларуси проложит только полное, прозрачное расследование сообщений о преступлениях и нарушениях прав в Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении дипломатических миссий США, Великобритании, Швейцарии и ЕС по поводу применения насилия и репрессий в Беларуси, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

В США, Великобритании, Швейцарии и странах ЕС осудили насилие в Беларуси: совместное заявление

Заявляется, что страны солидарны с народом Беларуси, который требует уважения к фундаментальным свободам и базовым правам человека через свободные и честные выборы.

“Мы осуждаем непропорциональное использование силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военных против собственных граждан и немедленно и без условий освободить всех незаконно задержанных. Запугивание и преследование в судебном порядке по политическим причинам должны быть прекращены. Мы призываем власти Беларуси уважать международные обязательства страны по фундаментальным демократическим и прав человека. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования всех преступлений и нарушений прав, о которых заявлялось, чтобы привлечь виновных к ответственности”, — отмечается в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тихановская назвала условия для разрешения кризиса в Беларуси при участии РФ

Ранее заместитель государственного секретаря США Стивен Биген заявил, что события в Беларуси это поединок между правителем Беларуси и его народом, а не геополитическое противостояние. Биген подчеркнул, что насилие против граждан Беларуси должно быть немедленно прекращено, а все кто несправедливо содержится под стражей, должны быть освобождены. Американский дипломат также отметил важность проведения в Беларуси “действительно свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением”.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о создании “резерва из сотрудников правоохранительных органов” по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко. Путин отметил, что эти силы не будут задействованы, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля.

Как сообщала государственное информационное агентство “БелТА”, Александр Лукашенко заявил в пятницу, что за рубежом должны подумать, во что превратится Европа, если “в Беларуси палыхнет”. Лукашенко также в очередной раз заявил об опасениях по поводу войск НАТО вблизи страны и выразил мнение, что ситуация в Беларуси представляет угрозу для России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не представляет угрозы для Беларуси и не усиливает свои войска в регионе. Столтенберг также заявил, что в НАТО наблюдают за событиями в Беларуси и готовы защитить союзников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,917.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.23