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У США, Великобританії, Швейцарії та країнах ЄС засудили насильство у Білорусі: спільна заява

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Шлях до мирного розв’язання кризи у Білорусі прокладе лише повне, прозоре розслідування повідомлень про злочини та порушення прав у Білорусі. Про це йдеться у спільній заяві дипломатичних місії США, Великобританії, Швейцарії та ЄС з приводу застосування насильства та репресій у Білорусі, передає УНН із посиланням на “Голос Америки”.

У США, Великобританії, Швейцарії та країнах ЄС засудили насильство у Білорусі: спільна заява

Заявляється, що країни солідарні з народом Білорусі, який вимагає поваги до фундаментальних свобод та базових прав людини через вільні та чесні вибори.

“Ми засуджуємо непропорційне використання сили та закликаємо владу Білорусі припинити насильство і погрози застосування військових проти власних громадян та негайно і без умов звільнити усіх незаконно затриманих. Залякування та переслідування у судовому порядку з політичних причин мають бути припинені. Ми закликаємо владу Білорусі поважати міжнародні зобов’язання країни щодо фундаментальних демократичних та прав людини. Ми очікуємо повного та прозорого розслідування усіх злочинів та порушень прав, про які заявлялось, щоб притягнути винних до відповідальності”, — відзначається у заяві.

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Раніше заступник державного секретаря США Стівен Біґен заявив, що події у Білорусі це двобій між правителем Білорусі та його народом, а не геополітичне протистояння. Біґен наголосив, що насильство проти громадян Білорусі має бути негайно припинено, а всі хто несправедливо утримується під вартою, повинні бути звільнені. Американський дипломат також відзначив важливість проведення у Білорусі “дійсно вільних і справедливих виборів під незалежним спостереженням”.

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив про створення “резерву зі співробітників правоохоронних органів” на прохання білоруського президента Олександра Лукашенка. Путін зазначив, що ці сили не будуть задіяні, поки ситуація не почне виходити з-під контролю.

Як повідомляла державна інформаційна агенція “БелТА”, Олександр Лукашенко заявив у п’ятницю, що за кордоном мають подумати, на що перетвориться Європа, якщо “у Білорусі сполихне”. Лукашенко також вчергове заявив про побоювання з приводу військ НАТО поблизу країни та висловив думку, що ситуація у Білорусі становить загрозу для Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Альянс не становить загрози для Білорусі та не посилює свої війська у регіоні. Столтенберґ також заявив, що у НАТО спостерігають за подіями у Білорусі і готові захистити союзників по Альянсу.

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