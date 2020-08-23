В НАТО назвали заяви Лукашенка безпідставними

“Як ми вже раніше дали зрозуміти, НАТО не становить жодної загрози для Білорусі або будь-якої іншої країни”, — сказала Лунгеску на пресконференції в Брюсселі.

Польський уряд назвав заяви Лукашенка “пропагандою”, а президент Литви Гітанас Науседа — “повністю безпідставними заявами про уявні зовнішні загрози”.

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Таку реакцію викликали заяви Лукашенка про “ворушіння військ НАТО” в Польщі і Литві поблизу від білоруських кордонів. Він також заявив, що Білорусь буде “без попередження реагувати” на порушення західного кордону. Відповідний наказ Лукашенко віддав міністру оборони країни Віктору Хреніну під час відвідування полігону під Гродно 22 серпня. За словами Хреніна, війська НАТО в Литві “підходять до кордону, розвертаються і йдуть”. “Але ми їх бачимо”, — сказав міністр. “Без попередження. Ми їх попередили. Якщо вони порушують державний кордон, ми реагуємо без попередження”, — відповів на це Лукашенко.

За його словами, в Білорусію область були перекинуті Вітебські десантники, на бойове чергування заступили тактичні ракети “Точка-У”, РСЗВ “Полонез” і ЗРК “С-300”.