В НАТО назвали заявления Лукашенко безосновательными

“Как мы уже ранее дали понять, НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или любой другой страны”, — сказала Лунгеску на пресс-конференции в Брюсселе.

Польское правительство назвало заявление Лукашенко “пропагандой”, а президент Литвы Гитанас Науседа — “полностью безосновательными заявлениями о мнимых внешних угрозах”.

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Такую реакцию вызвали заявления Лукашенко о “шевеление войск НАТО” в Польше и Литве поблизости от белорусских границ. Он также заявил, что Беларусь будет “без предупреждения реагировать” на нарушения западной границы. Соответствующий приказ Лукашенко отдал министру обороны страны Виктору Хренину во время посещения полигона под Гродно 22 августа. По словам Хренина, войска НАТО в Литве “подходят к границе, разворачиваются и уходят”. “Но мы их видим”, — сказал министр. “Без предупреждения. Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения”, — ответил на это Лукашенко.

По его словам, в Белоруссию область были переброшены Витебские десантники, на боевое дежурство заступили тактические ракеты “Точка-У”, РСЗО “Полонез” и ЗРК “С-300”.