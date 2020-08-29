Нагадаємо, Росія на прохання президента Білорусі Олександра Лукашенка сформувала “резерв із співробітників правоохоронних органів”.
При цьому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков оцінив кількість правоохоронців в резерві Російської Федерації для Білорусі як “досить розумну”.
Тіхановська назвала умови для вирішення кризи у Білорусі за участі РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що опозиція буде розглядати Росію як посередника в тому випадку, якщо політичну кризу в республіці не вдасться вирішити без міжнародної допомоги. Про це вона сказала в інтерв'ю Euronews, передає УНН.
Відповідаючи на питання, чи потрібна Білорусі допомогу ззовні або білоруси здатні самостійно впоратися зі ситуацією, що склалася, Тіхановська сказала, що в республіці сталась внутрішня криза, яка не спрямована проти будь-якої держави, тому “ми беремо на себе відповідальність у вирішенні цієї кризи шляхом переговорів всередині країни”.
“Але якщо нам знадобиться міжнародне посередництво в переговорах, ми, звичайно ж, бачимо Росію як одного з учасників цього процесу. Росія — це країна, з якою ми дружимо, з якої у нас тісні взаємини”, — зазначила Тіхановська.
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За її словами, вибори президента були сфальсифіковані і народ розуміє, хто насправді повинен керувати країною. “І вони будуть захищати свій вибір. Влада, яка є зараз, вони (народ) її вже не приймуть. Тому двовладдя як такого бути не може”, — додала вона.
Нагадаємо, Росія на прохання президента Білорусі Олександра Лукашенка сформувала “резерв із співробітників правоохоронних органів”.