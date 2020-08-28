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Кордон Білорусі не перетнув жоден російський солдат - Лукашенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що кордон країни не перетнув жоден солдат з Росії. Він зазначив, що росіяни повинні рухатися за Білоруссю і підтримувати її. Про це повідомляє УНН з посиланням на БЕЛТА.

Кордон Білорусі не перетнув жоден російський солдат - Лукашенко

“У нас договір. Кажу: давай думати, що будемо робити. Він каже: ми знаємо, чого вони хочуть. І Путін вже пройшов кілька таких етапів від чеченської війни і знає, що відбувається навколо кордонів. І ми з ним домовилися. Ми впораємося з цією проблемою”, - запевнив Лукашенко.

Також він додав, що в разі чого треба задіяти спільне угруповання збройних сил, основою якого є білоруська армія.

“А росіяни нас повинні підтримувати і рухатися за нами. Ми створили резерви з ним. Жоден солдат з Росії не перетнув наш кордон. Ми поки справляємося самі. Але у нас навіть не здригнеться ні голос, ні рука, ні нога для того, щоб разом "устаканити" будь-кого, хто сіпнеться на західному кордоні Союзної держави”, - сказав Лукашенко.

Він підкреслив, що, роблячи відповідні дії, Росія рятує не стільки Білорусь, адже загроза є і щодо самої Росії. “Президент Росії, це розуміючи, захищаючи Білорусь, перш за все захищає Росію”, — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Росія на прохання президента Білорусі Олександра Лукашенка сформувала “резерв із співробітників правоохоронних органів”.

При цьому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков оцінив кількість правоохоронців в резерві Російської Федерації для Білорусі як "досить розумну". 

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