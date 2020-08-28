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Границу Беларуси не пересек ни один российский солдат - Лукашенко

Киев • УНН

 • 13482 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что границу страны не пересек ни один солдат из России. Он отметил, что россияне должны двигаться за Беларусью и поддерживать ее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Границу Беларуси не пересек ни один российский солдат - Лукашенко

“У нас договор. Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой”, — заверил Лукашенко.

Также он добавил, что в случае чего надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия.

“А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства”, - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что, предпринимая соответствующие действия, Россия спасает не столько Беларусь, ведь угроза есть и в отношении самой России. “Президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию”, — сказал Лукашенко.

Напомним, Россия по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко сформировала “резерв из сотрудников правоохранительных органов”.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил количество правоохранителей в резерве Российской Федерации для Беларуси как "достаточно разумное".

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