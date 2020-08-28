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Лукашенко: людям потрібно подумати на що перетвориться Європа, якщо Білорусь спалахне

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Людям за кордоном потрібно заспокоїться і подумати на що може перетвориться Європа, якщо Білорусь запалає. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає УНН, посилаючись на Белта.

Лукашенко: людям потрібно подумати на що перетвориться Європа, якщо Білорусь спалахне

"Треба втихомиритись, і їм теж, за кордоном, взяти голову в руки, заспокоїтися і подумати, у що може перетворитися Європа, якщо тут (в Білорусі) спалахне. Ви ж прекрасно розумієте", - підкреслив глава держави.

Він також зазначив, що вони разом з Росією розуміють наслідки.

"У цьому випадку Білорусь може перетворитися в театр військових дій, де будуть вирішуватися не наші питання". Їм (на Заході) не Білорусь потрібна. Білорусь - це трамплін, як зазвичай, в Росію. Тільки не так, як Гітлер групу армій Центр кинув на Москву. Технології інші. Треба зламати цю владу, яка є, підсунути іншу, яка звернеться до іноземної держави, щоб ввели війська і надали підтримку. Їм потрібен тут ринок, де вони будуть торгувати своєю продукцією", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, Україна ще не бачила остаточно затверджених санкцій ЄС щодо Білорусі, але вже приєдналася до попередньої заяви ЄС.

Як повідомляв УНН раніше, ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним.

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