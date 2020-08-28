Лукашенко: людям нужно подумать во что превратится Европа, если Беларусь полыхнет

“Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь (в Беларуси) полыхнет. Вы же прекрасно понимаете”, — подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что они вместе с Россией понимают последствия.

“В этом случае Беларусь может превратиться в театр военных действий, где будут решаться не наши вопрос”. Им (на Западе) не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, Украина еще не видела окончательно утвержденных санкций ЕС в отношении Беларуси, но уже присоединилась к предыдущему заявлению ЕС.

Как сообщал УНН ранее, ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным.