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Украина поддерживает санкции ЕС против Беларуси

Киев • УНН

 • 15867 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Украина еще не видела окончательно утвержденных санкций ЕС в отношении Беларуси, но уже присоединилась к предыдущему заявлению ЕС. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Украина поддерживает санкции ЕС против Беларуси

"Мы поддерживаем идею о том, что честно и справедливо организованные новые выборы могли бы дать ответ на многие вопроса в Беларуси. Что касается санкций ЕС, то мы пока не видели окончательно утвержденных санкционных мер, которые принимает ЕС, но мы уже присоединились к предыдущему заявлению ЕС по этому поводу и это свидетельствует, что в целом мы разделяем его политику подходы", - сказал Кулеба.

По его словам, когда Украина увидит санкционные решения ЕС, то будет принимать и свои решения по этому вопросу.

Напомним, ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным.

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