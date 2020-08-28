Украина поддерживает санкции ЕС против Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Украина еще не видела окончательно утвержденных санкций ЕС в отношении Беларуси, но уже присоединилась к предыдущему заявлению ЕС. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
"Мы поддерживаем идею о том, что честно и справедливо организованные новые выборы могли бы дать ответ на многие вопроса в Беларуси. Что касается санкций ЕС, то мы пока не видели окончательно утвержденных санкционных мер, которые принимает ЕС, но мы уже присоединились к предыдущему заявлению ЕС по этому поводу и это свидетельствует, что в целом мы разделяем его политику подходы", - сказал Кулеба.
По его словам, когда Украина увидит санкционные решения ЕС, то будет принимать и свои решения по этому вопросу.
Напомним, ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным.