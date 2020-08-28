Україна підтримує санкції ЄС проти Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Україна ще не бачила остаточно затверджених санкцій ЄС щодо Білорусі, але вже приєдналася до попередньої заяви ЄС. Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Ми підтримуємо ідею про те, що чесно і справедливо організовані нові вибори могли б дати відповідь на багато ключових запитань в Білорусі. Що стосується санкцій ЄС, то ми поки що не бачили остаточно затверджених санкційних заходів, які вживає ЄС, але ми вже приєдналися до попередньої заяви ЄС з цього приводу і це свідчить, що загалом ми поділяємо його політику підходи", - сказав Кулеба.
За його словами, коли Україна побачить санкційні рішення ЄС, то буде ухвалювати і свої рішення щодо цього питання.
Нагадаємо, ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним.