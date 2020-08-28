Україна підтримує санкції ЄС проти Білорусі

"Ми підтримуємо ідею про те, що чесно і справедливо організовані нові вибори могли б дати відповідь на багато ключових запитань в Білорусі. Що стосується санкцій ЄС, то ми поки що не бачили остаточно затверджених санкційних заходів, які вживає ЄС, але ми вже приєдналися до попередньої заяви ЄС з цього приводу і це свідчить, що загалом ми поділяємо його політику підходи", - сказав Кулеба.

За його словами, коли Україна побачить санкційні рішення ЄС, то буде ухвалювати і свої рішення щодо цього питання.

Нагадаємо, ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним.