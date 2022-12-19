В США в самолете от сильной турбулентности пострадали 36 человек

Детали

Пассажирский самолет Airbus A330 рейсом из Аризоны на Гавайи с 278 пассажирами и 10 членами экипажа на борту попал в зону турбулентности на подлете в Гонолулу. 36 человек пострадали, 11 из которых были отправлены в местные клиники для обследования.

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В ноябре на авиашоу в Соединенных Штатах в воздухе столкнулись два самолета.

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