В США в самолете от сильной турбулентности пострадали 36 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. 36 человек пострадали, 11 из которых были отправлены в больницы после того, как самолет авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону сильной турбулентности.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Пассажирский самолет Airbus A330 рейсом из Аризоны на Гавайи с 278 пассажирами и 10 членами экипажа на борту попал в зону турбулентности на подлете в Гонолулу. 36 человек пострадали, 11 из которых были отправлены в местные клиники для обследования.
Добавим
В ноябре на авиашоу в Соединенных Штатах в воздухе столкнулись два самолета.
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