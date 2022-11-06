У Танзанії пасажирський літак впав в озеро Вікторія

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Як зазначили, літак прямував з Дар-ес-Салама в Букоба-Буя-Мванза. Він розбився через сильний дощ і вітер в озері Вікторія, поблизу аеропорту Букоба.

За попередніми даними, на борту було 43 людини, 26 з яких вже вдалося врятувати та госпіталізувати/

Президент Танзанії закликав громадян зберігати спокій.

"Я з сумом сприйняв інформацію про катастрофу літака Precision Air на озері Вікторія в регіоні Кагера. Висловлюю свої співчуття всім, хто постраждав у цій події. Зберігаймо спокій, оскільки рятувальна операція триває", - написав він у Twitter.

Нагадаємо

5 листопада вертоліт, що летів з італійських островів Треміті, розбився приблизно за 50 кілометрів від міста Фоджа - загинуло семеро осіб.