В Танзании пассажирский самолет упал в озеро Виктория
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Танзании пассажирский самолет авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN и BBC.
Детали
Как отметили, самолет следовал из Дар-эс-Салама в Букоба-Буя-Мванза. Он разбился из-за сильного дождя и ветра в озере Виктория, вблизи аэропорта Букоба.
По предварительным данным, на борту находились 43 человека, 26 из которых уже удалось спасти и госпитализировать.
Президент Танзании призвал граждан сохранять спокойствие.
"Я с грустью воспринял информацию о крушении самолета Precision Air на озере Виктория в регионе Кагера. Выражаю свои соболезнования всем, кто пострадал в этом событии. Сохраняем спокойствие, поскольку спасательная операция продолжается", - написал он в Twitter.
Напомним
5 ноября вертолет, летевший с итальянских островов Тремити, разбился в субботу примерно в 50 километрах от города Фоджа – погибли семь человек.