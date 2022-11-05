В результаті аварії вертольота на півдні Італії загинули семеро людей

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Прессекретар офісу поліції в Фоджа повідомила Reuters, що погодні умови були поганими. Серед загиблих четверо туристів, які приїхали зі Словенії, повідомляють кілька італійських газет.

Президент Апулії Мікеле Еміліано, який у той час був на мітингу в Римі на підтримку України, написав у Facebook, що покинув захід, щоб поїхати у Фоджу.

"На борту вертольота було семеро людей, які всі загинули. Це моторошний момент, який залишає нас в жаху", - наголосив він.

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