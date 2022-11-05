В результаті аварії вертольота на півдні Італії загинули семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Вертоліт, що летів з італійських островів Треміті на материк, розбився в суботу приблизно в 50 кілометрах від міста Фоджа, в південно-східному регіоні Апулія, повідомила поліція, наголосивши, що в результаті аварії загинули сім осіб. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Прессекретар офісу поліції в Фоджа повідомила Reuters, що погодні умови були поганими. Серед загиблих четверо туристів, які приїхали зі Словенії, повідомляють кілька італійських газет.
Президент Апулії Мікеле Еміліано, який у той час був на мітингу в Римі на підтримку України, написав у Facebook, що покинув захід, щоб поїхати у Фоджу.
"На борту вертольота було семеро людей, які всі загинули. Це моторошний момент, який залишає нас в жаху", - наголосив він.
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