В результате крушения вертолета на юге Италии погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Вертолет, летевший с итальянских островов Тремити на материк, разбился в субботу примерно в 50 километрах от города Фоджа, в юго-восточном регионе Апулия, сообщила полиция, отметив, что в результате аварии погибли семь человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Пресс-секретарь офиса полиции в Фодже сообщила Reuters, что погодные условия были плохими. Среди погибших четверо приехавших из Словении туристов сообщают несколько итальянских газет.
Президент Апулии Микеле Эмилиано, который в то время был на митинге в Риме в поддержку Украины, написал в Facebook, что покинул мероприятие, чтобы уехать в Фоджу.
"На борту вертолета было семь человек, которые все погибли. Это жуткий момент, который оставляет нас в ужасе", - подчеркнул он.
Напомним
У берегов Латвии разбился частный самолет Cessna с пассажирами на борту.