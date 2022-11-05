В результате крушения вертолета на юге Италии погибли семь человек

Детали

Пресс-секретарь офиса полиции в Фодже сообщила Reuters, что погодные условия были плохими. Среди погибших четверо приехавших из Словении туристов сообщают несколько итальянских газет.

Президент Апулии Микеле Эмилиано, который в то время был на митинге в Риме в поддержку Украины, написал в Facebook, что покинул мероприятие, чтобы уехать в Фоджу.

"На борту вертолета было семь человек, которые все погибли. Это жуткий момент, который оставляет нас в ужасе", - подчеркнул он.

Напомним

У берегов Латвии разбился частный самолет Cessna с пассажирами на борту.