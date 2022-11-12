На авіашоу в США зіштовхнулися літаки

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"Два вінтажні військові літаки зіткнулися в повітрі в суботу вдень під час пам'ятного шоу ВПС США "Крила над Далласом", яке проходило в аеропорту Далласа", - йдеться в повідомленні.

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За даними Федерального управління цивільної авіації США, Boeing B-17 Flying Fortress і Bell P-63 Kingcobra розбилися близько 13:20 за місцевим часом.

Невідомо, скільки людей перебувало на борту літака, але Хенк Коутс, генеральний директор Commemorative Air Force, сказав, що B-17 зазвичай має екіпаж з чотирьох-п'яти осіб, в той час як P-63 - це літак з одним пілотом. За даними пожежно-рятувальної служби Далласа, кількість жертв була невідома станом на 16:15, але у відомстві підтвердили, що серед людей на землі не було повідомлень про поранення.

На відеозаписах, поширених у соціальних мережах, видно, як P-63 врізався в літак B-17 під час розвороту. Передня частина B-17 відламалася, а крила літака спалахнули, коли вони вдарилися об землю.

Один з глядачів вигукнув іспанською мовою "О, Боже!", а з поля, де десятки людей стояли і спостерігали за шоу, було видно велику хмару чорного диму.

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