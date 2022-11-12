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На авиашоу в США столкнулись самолеты

Киев • УНН

 • 395854 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вчера, 12 ноября, на авиашоу в США в воздухе столкнулись два самолета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dallas News.

Цитата

"Два винтажных военных самолета столкнулись в воздухе в субботу днем ​​во время памятного шоу ВВС США "Крылья над Далласом", которое проходило в аэропорту Далласа", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Федерального управления гражданской авиации США, Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra разбились около 13:20 по местному времени.

Неизвестно, сколько людей находилось на борту самолета, но Хэнк Коутс, генеральный директор Commemorative Air Force, сказал, что B-17 обычно имеет экипаж из четырех-пяти человек, в то время как P-63 – это самолет из одним пилотом. По данным пожарно-спасательной службы Далласа, количество жертв было неизвестно по состоянию на 16:15, но в ведомстве подтвердили, что среди людей на земле не было сообщений о ранениях.

На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, видно, как P-63 врезался в самолет B-17 во время разворота. Передняя часть B-17 отломилась, а крылья самолета вспыхнули, когда они ударились о землю.

Один из зрителей воскликнул на испанском языке "О, Боже!", а с поля, где десятки людей стояли и наблюдали за шоу, было видно большое облако черного дыма.

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