Танзанійський літак розбився у найбільшому озері Африки: 19 людей загинули

Деталі

Раніше місцева влада заявила, що 26 людей, які летіли рейсом Precision Air з прибережного міста Дар-ес-Салам, було врятовано і доставлено до лікарні.

"Нам вдалося врятувати чимало людей", - заявив журналістам начальник поліції провінції Кагера Вільям Мвампагале.

"Коли літак знаходився на висоті близько 100 метрів у повітрі, він зіткнувся з проблемами та поганою погодою. Ішов дощ, і літак звалився у воду", - сказав він.

Мвампагале сказав, що рятувальні роботи продовжуються.

