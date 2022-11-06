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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Танзанійський літак розбився у найбільшому озері Африки: 19 людей загинули

Танзанійський літак розбився у найбільшому озері Африки: 19 людей загинули

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У неділю вранці невеликий пасажирський літак розбився в озері Вікторія на підльоті до аеропорту Танзанії. За словами прем'єр-міністра країни, 19 людей на борту загинуло, передає УНН з посиланням на АР.

Деталі

Раніше місцева влада заявила, що 26 людей, які летіли рейсом Precision Air з прибережного міста Дар-ес-Салам, було врятовано і доставлено до лікарні.

"Нам вдалося врятувати чимало людей", - заявив журналістам начальник поліції провінції Кагера Вільям Мвампагале.

"Коли літак знаходився на висоті близько 100 метрів у повітрі, він зіткнувся з проблемами та поганою погодою. Ішов дощ, і літак звалився у воду", - сказав він.

Мвампагале сказав, що рятувальні роботи продовжуються.

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway

Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw

— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022

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