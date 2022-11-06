Танзанийский самолет разбился в самом большом озере Африки: 19 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В воскресенье утром небольшой пассажирский самолет разбился в озере Виктория на подлете к аэропорту Танзании. По словам премьер-министра страны, 19 человек на борту погибли, передает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Ранее местные власти заявили, что 26 человек, летевших рейсом Precision Air из прибрежного города Дар-эс-Салам, были спасены и доставлены в больницу.
"Нам удалось спасти немало людей", – заявил журналистам начальник полиции провинции Кагера Уильям Мвампагале.
"Когда самолет находился на высоте около 100 метров в воздухе, он столкнулся с проблемами и плохой погодой. Шел дождь, и самолет свалился в воду", - сказал он.
Мвампагале сказал, что спасательные работы продолжаются.
Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway
Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw