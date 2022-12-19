У США в літаку від сильної турбулентності постраждали 36 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. 36 людей постраждали, 11 з яких були відправлені до лікарень після того, як літак авіакомпанії Hawaiian Airlines потрапив у зону сильної турбулентності.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Деталі
Пасажирський літак Airbus A330 рейсом з Арізони на Гаваї з 278 пасажирами та 10 членами екіпажу на борту потрапив у зону турбулентності на підльоті до міста Гонолулу. 36 людей постраждали, 11 з яких були відправлені до місцевих клінік для обстеження.
Додамо
У листопаді на авіашоу в Сполучених Штатах у повітрі зіштовхнулися два літаки.
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