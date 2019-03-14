В США заключенный в наручниках сбежал на полицейской машине, взяв в заложницы женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Власти США разыскивают сбежавшего заключенного, который взял в заложницы женщину и угнал полицейский автомобиль, когда сотрудники полиции пытались его поймать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
30-летний Трэвис Ли Дэвис сбежал из тюрьмы в округе Петтис, штат Миссури, в субботу вечером,
Полиция задержала его на стоянке в Оклахоме за 350 миль от места побега.
В то время, как полицейские допрашивали женщину, которую заключенный якобы взял в заложницы, Дэвис, закованный в наручники за спиной, проскользнул на сидение водителя в полицейском фургоне и угнал машину.
"Сотрудники полиции стояли возле машины и допрашивали предполагаемую жертву, которая утверждала, что Дэвис похитил ее под дулом пистолета, когда подозреваемый угнал полицейский автомобиль и скрылся с места происшествия", сообщает полицейское управление.
По данным полиции, Дэвис проехал на машине примерно 2 мили, прежде чем врезаться в дерево и уйти пешком. В полиции подозревают, что дальше он сел в поезд.
На данный момент его местонахождение неизвестно.
Полиция исследовала местность с собаками, но беглеца пока так и не нашла.
Дэвиса обвиняют в похищении человека, угрозе жизни ребенка, домашнем насилии, сопротивлении аресту и нарушении условно-досрочного освобождения.
Напомним, полицейские задержали мужчину, который почти 20 лет разыскивался за совершение краж.