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В США заключенный в наручниках сбежал на полицейской машине, взяв в заложницы женщину

Киев • УНН

 • 10232 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Власти США разыскивают сбежавшего заключенного, который взял в заложницы женщину и угнал полицейский автомобиль, когда сотрудники полиции пытались его поймать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

В США заключенный в наручниках сбежал на полицейской машине, взяв в заложницы женщину

30-летний Трэвис Ли Дэвис сбежал из тюрьмы в округе Петтис, штат Миссури, в субботу вечером,

Полиция задержала его на стоянке в Оклахоме за 350 миль от места побега.

В то время, как полицейские допрашивали женщину, которую заключенный якобы взял в заложницы, Дэвис, закованный в наручники за спиной, проскользнул на сидение водителя в полицейском фургоне и угнал машину.

"Сотрудники полиции стояли возле машины и допрашивали предполагаемую жертву, которая утверждала, что Дэвис похитил ее под дулом пистолета, когда подозреваемый угнал полицейский автомобиль и скрылся с места происшествия", сообщает полицейское управление.

По данным полиции, Дэвис проехал на машине примерно 2 мили, прежде чем врезаться в дерево и уйти пешком. В полиции подозревают, что дальше он сел в поезд.

На данный момент его местонахождение неизвестно.

Полиция исследовала местность с собаками, но беглеца пока так и не нашла.

Дэвиса обвиняют в похищении человека, угрозе жизни ребенка, домашнем насилии, сопротивлении аресту и нарушении условно-досрочного освобождения.

Напомним, полицейские задержали мужчину, который почти 20 лет разыскивался за совершение краж.

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