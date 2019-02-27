Поймали преступника, которого разыскивали с прошлого века

"В конце 1998 года за совершение разбойного нападения и кражи, правоохранители установили и доказали причастность к преступлениям трех жителей города Белая Церковь. В то время уголовное дело направлено в суд в отношении двух правонарушителей, а последний участник преступления, который подозревался в совершении краж из магазинов и частных домов, сбежал из города во время судебного процесса", - говорится в сообщении.

В дальнейшем 26-летнего мужчину правоохранители объявили в розыск.

"Во время проведения вседержительницы операции "Розыск" белоцерковские оперативники выяснили возможном местонахождение "беглеца" прошлого века и с целью проверки информации выехали в город Шостка Сумской области, где его задержали по месту жительства. Во время допроса беглец пояснил, что убежал в чужой город почти 20 лет назад, чтобы спрятаться и избежать ответственности, и думал, что сегодня уже его никто не ищет", - отметили в полиции.

Следователи объявили 45-летнему мужчине подозрение по ч.3 ст.185 УК Украины (кража) и направили дело в суд для принятия законного решения.

Напомним, в Хмельницкой области полицейские в котельной дома задержали 33-летнего осужденного, который с апреля 2018 года уклонялся от наказания.