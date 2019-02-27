Спіймали злочинця, якого розшукували з минулого століття

"Наприкінці 1998 року за скоєння розбійного нападу та крадіжки, правоохоронці встановили та довели причетність до злочинів трьох жителів міста Біла Церква. На той час кримінальну справу направили в суд щодо двох правопорушників, а останній учасник злочину, який підозрювався за вчинення крадіжок з магазинів та приватних будинків, втік з міста під час судового процесу", - сказано в повідомленні.

Надалі 26-річного чоловіка правоохоронці оголосили в розшук.

"Під час проведення вседержавної операції "Розшук" білоцерківські оперативники з’ясували можливе місцеперебування "втікача" минулого століття і з метою перевірки інформації виїхали до міста Шостка Сумської області, де його затримали за місцем проживання. Під час допиту утікач пояснив, що втік до чужого міста майже 20 років тому, щоб сховатися та уникнути відповідальності, і гадав, що сьогодні вже його ніхто не розшукує", - зазначили в поліції.

Слідчі оголосили 45-річному чоловіку підозру за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка) та направили справу до суду для прийняття законного рішення.

Нагадаємо, у Хмельницькій області поліцейські у котельні будинку затримали 33-річного засудженого, який з квітня 2018 року ухилявся від покарання.