У США ув'язнений в наручниках втік на поліцейській машині, взявши в заручниці жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Влада США розшукує ув'язненого, який втік на поліцейському автомобілі, взявши у заручниці жінку, коли співробітники поліції намагалися його зловити. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
30-річний Тревіс Лі Девіс втік з в'язниці в окрузі Петтіс, штат Міссурі, в суботу ввечері.
Поліція затримала його на стоянці в Оклахомі за 350 миль від місця втечі.
У той час, як поліцейські допитували жінку, яку втікач нібито взяв у заручниці, Девіс, закутий в наручники за спиною, прослизнув на сидіння водія в поліцейському фургоні і викрав машину.
"Співробітники поліції стояли біля машини і допитували жертву, яка стверджувала, що нібито Девіс узяв її в заручниці під дулом пістолета, коли підозрюваний викрав поліцейський автомобіль і зник на ній з місця події", повідомляє поліцейське управління.
За даними поліції, Девіс проїхав на машині приблизно 2 милі, перш ніж врізатися в дерево і піти пішки. У поліції підозрюють, що далі він сів у потяг.
На даний момент його місцезнаходження невідоме.
Поліція досліджувала місцевість з собаками, але втікача поки так і не знайшла.
Девіса звинувачують у викраденні людини, загрозі життю дитини, домашньому насильстві, опору арешту і порушенні умовно-дострокового звільнення.
Нагадаємо, поліцейські затримали чоловіка, який майже 20 років розшукувався за скоєння крадіжок.