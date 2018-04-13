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В США обеспокоены сообщениями о радиоактивном загрязнении на Донбассе

В США обеспокоены сообщениями о радиоактивном загрязнении на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 39168 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки обеспокоены сообщениями о радиоактивном загрязнении на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

"Обеспокоенные сообщениями о загрязнении радиоактивными отходами, вызванное приспешниками России на Донбассе - это большой риск для здоровья людей и окружающей среды. Россия должна прекратить конфликт, это улучшит жизнь жителей Донбасса", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ОБСЕ сообщала, что некоторые насосы шахты "Юнком" на Донбассе могут отключить уже завтра, и поэтому шахта постепенно будет затоплена. Затопление шахты грозит загрязнением почвы и подземных вод.

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