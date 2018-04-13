У США стурбовані повідомленнями про радіоактивне забруднення на Донбасі

"Занепокоєні повідомленнями про забруднення радіоактивними відходами,спричинене поплічниками Росії на Донбасі – це великий ризик для здоров’я людей і навколишнього середовища. Росія має припинити конфлікт, це покращить життя мешканців Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ОБСЄ повідомляла, що деякі насоси шахти "Юнком" на Донбасі можуть відключити вже завтра, і тому шахта поступово буде затоплена. Затоплення шахти загрожує забрудненням ґрунту та підземних вод.