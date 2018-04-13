У США стурбовані повідомленнями про радіоактивне забруднення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки стурбовані повідомленнями про радіоактивне забруднення на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter посольства США в Україні.
"Занепокоєні повідомленнями про забруднення радіоактивними відходами,спричинене поплічниками Росії на Донбасі – це великий ризик для здоров’я людей і навколишнього середовища. Росія має припинити конфлікт, це покращить життя мешканців Донбасу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ОБСЄ повідомляла, що деякі насоси шахти "Юнком" на Донбасі можуть відключити вже завтра, і тому шахта поступово буде затоплена. Затоплення шахти загрожує забрудненням ґрунту та підземних вод.