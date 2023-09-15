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В США бастуют работники трех ведущих автопроизводителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сотрудники трех крупнейших автопроизводителей США объявили забастовку. Митингующие борются за улучшение условий работы. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали 

Забастовки начались на заводе GM в Венцвилле, штат Миссури, заводе грузовиков среднего размера, заводе Ford Bronco в Мичигане и заводе Jeep в Толедо, штат Огайо, принадлежащем Stellantis.

Более 10 000 работников участвуют в выходе, направленном против трех заводов, принадлежащих General Motors (GM), Ford и Stellantis.

Компании и Объединенный профсоюз работников автомобильной промышленности (UAW)’борются за условия новых трудовых соглашений. 

В частности, остановка работы грозит повышением цен на автомобили и серьезными срывами для гигантов автомобильной промышленности.

Среди других требований:

  •  Четырехдневная рабочая неделя. 
  •  Возвращение автоматического повышения зарплаты, привязанного к инфляции. 
  •  Более строгие ограничения относительно того, как долго работники могут считаться «временными» работниками, которые не получают профсоюзных льгот. 

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