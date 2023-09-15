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У США страйкують працівники трьох провідних автовиробників

У США страйкують працівники трьох провідних автовиробників

Київ • УНН

 • 302042 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Співробітники трьох найбільших автовиробників США оголосили страйк. Мітингувальники борються за покращення умов роботи. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі 

Страйки почалися на заводі GM у Венцвіллі, штат Міссурі, заводі вантажівок середнього розміру, заводі Ford Bronco в Мічигані та заводі Jeep у Толедо, штат Огайо, що належить Stellantis.

Понад 10 000 працівників беруть участь у виході, спрямованому проти трьох заводів, що належать General Motors (GM), Ford і Stellantis.

Компанії та Об’єднана профспілка працівників автомобільної промисловості (UAW) борються за умови нових трудових угод. 

Зокрема, зупинка роботи загрожує підвищенням цін на автомобілі та серйозними зривами для гігантів автомобільної промисловості.

Серед інших вимог:

  •  Чотириденний робочий тиждень. 
  •  Повернення автоматичного підвищення зарплати, прив’язаного до інфляції. 
  •  Суворіші обмеження щодо того, як довго працівники можуть вважатися «тимчасовими» працівниками, які не отримують профспілкових пільг. 

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