В США сотни людей вышли на акцию перед началом суда по делу об убийстве Джорджа Флойда
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Несколько сотен человек вышли на демонстрацию в Миннеаполисе (штат Миннесота) перед началом судебного разбирательства по делу бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Об этом сообщила в воскресенье газета Star Tribune, передает УНН.
Что известно
Акция началась напротив здания суда округа Хеннепин, где в понедельник, как ожидается, с отбора жюри присяжных начнется судебное разбирательство по делу бывшего полицейского Дерека Шовина. Вокруг здания суда заранее были построены забор и бетонные ограждения. По информации американских СМИ, на обеспечение безопасности во время судебного процесса власть выделила по меньшей мере 1 млн долларов.
Детали
Демонстрация в воскресенье продолжалась несколько часов, каких-либо инцидентов зафиксировано не было. Участники акции мирно прошли по улицам города с плакатами в руках, скандируя лозунги с призывом добиться справедливости для Флойда. Несколько активистов, среди которых были несколько друзей афроамериканца, пронесли муляж гроба, осыпаный цветами. На мероприятии выступили общественные деятели, проповедники, представители правозащитных организаций.
Контекст
Флойд умер после того, как при его задержании 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех полицейских, участвовавших в аресте афроамериканца, уволили. Шовину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве. Все четверо были ранее освобождены под залог.
После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия в местные правоохранительные органы подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.