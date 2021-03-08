У США сотні людей вийшли на акцію перед початком суду у справі про вбивство Джорджа Флойда

Що відомо

Акція почалася навпроти будівлі суду округу Хеннепін, де в понеділок, як очікується, з відбору журі присяжних почнеться судовий розгляд у справі колишнього поліцейського Дерека Шовіна. Навколо будівлі суду заздалегідь були збудовані паркан і бетонні огорожі. За інформацією американських ЗМІ, на забезпечення безпеки під час судового процесу влада виділила щонайменше 1 млн доларів.

Деталі

Демонстрація в неділю тривала кілька годин, будь-яких інцидентів зафіксовано не було. Учасники акції мирно пройшли вулицями міста з плакатами в руках, скандуючи гасла із закликом домогтися справедливості для Флойда. Кілька активістів, з-поміж яких були кілька друзів афроамериканця, пронесли муляж труни, обсипаний квітами. На заході виступили громадські діячі, проповідники, представники правозахисних організацій.

Контекст

Флойд помер після того, як при його затриманні 25 травня 2020 року Шовін застосував жорсткий задушливий прийом. 26 травня всіх чотирьох поліцейських, які брали участь в арешті афроамериканця, звільнили. Шовіну пред’явили звинувачення в ненавмисному вбивстві, трьом іншим колишнім поліцейським інкримінуються, зокрема, злочинна недбалість, пособництво і підбурювання до вбивства, а також пособництво в ненавмисному вбивстві. Всі четверо були раніше звільнені під заставу.

Після смерті Флойда в США пройшли масові протести і заворушення. Для відновлення спокою до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США. Приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводилась комендантська година.