В США сегодня объявят о новом пакете военной помощи для Украины

Детали

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что пакет будет включать больше боеприпасов и артиллерийских снарядов.

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Finacial Times, ссылаясь на трех должностных лиц, информированных о подготовке к встрече, сообщила, что во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", Киев якобы будет просить у стран-союзниц срочно поставить зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны.

Ранее

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии состоится 21 апреля.