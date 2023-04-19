В США сегодня объявят о новом пакете военной помощи для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня США объявит новый пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, передает УНН.
Детали
Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что пакет будет включать больше боеприпасов и артиллерийских снарядов.
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Настройтесь на брифинг с пресс-секретарем Карин Жан-Пьер. https://t.co/becymmH3YW— Белый дом (@WhiteHouse) 19 апреля 2023 года
Добавим
Finacial Times, ссылаясь на трех должностных лиц, информированных о подготовке к встрече, сообщила, что во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", Киев якобы будет просить у стран-союзниц срочно поставить зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны.
Ранее
Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии состоится 21 апреля.