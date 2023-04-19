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У США сьогодні оголосять про новий пакет військової допомоги для України

У США сьогодні оголосять про новий пакет військової допомоги для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні США оголосить новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Речниця Білого дому уточнила, що пакет включатиме більше боєприпасів і артилерійських снарядів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Резніков підтвердив прибуття систем Patriot до України

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/becymmH3YW

— The White House (@WhiteHouse) April 19, 2023

Додамо

Finacial Times, посилаючись на трьох посадовців, поінформованих про підготовку до зустрічі, повідомила, що під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", Київ нібито проситиме у країн-союзниць терміново поставити зенітні ракети для систем протиповітряної оборони.

Раніше

Зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться 21 квітня.

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