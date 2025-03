У США сьогодні оголосять про новий пакет військової допомоги для України

Деталі

Речниця Білого дому уточнила, що пакет включатиме більше боєприпасів і артилерійських снарядів.

Finacial Times, посилаючись на трьох посадовців, поінформованих про підготовку до зустрічі, повідомила, що під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", Київ нібито проситиме у країн-союзниць терміново поставити зенітні ракети для систем протиповітряної оборони.

Зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться 21 квітня.