У США сьогодні оголосять про новий пакет військової допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні США оголосить новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр під час брифінгу, передає УНН.
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Речниця Білого дому уточнила, що пакет включатиме більше боєприпасів і артилерійських снарядів.
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Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/becymmH3YW— The White House (@WhiteHouse) April 19, 2023
Додамо
Finacial Times, посилаючись на трьох посадовців, поінформованих про підготовку до зустрічі, повідомила, що під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", Київ нібито проситиме у країн-союзниць терміново поставити зенітні ракети для систем протиповітряної оборони.
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Зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться 21 квітня.