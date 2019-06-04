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6 марта, 19:19 • 136615 просмотра

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В США смертность от алкоголя достигла 20-летнего максимума

В США смертность от алкоголя достигла 20-летнего максимума

Киев  •  УНН

 • 9416 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В США количество смертей от алкоголя, наркотиков и самоубийств достигло самого высокого уровня за всю историю сбора федеральных данных с 1999 года. Об этом свидетельствует анализ данных Центра по контролю и профилактике заболеваний, проведенный при участии двух некоммерческих организаций, передает УНН со ссылкой на USA Today.

"В 2017 году национальный показатель смертности от алкоголя, наркотиков и самоубийств увеличился с 43,9 до 46,6 смерти на 100 000 человек, что на 6% больше предыдущего отчетного периода.

Это более медленный рост, чем в предыдущие два года, но выше, чем ежегодное 4-процентное увеличение с 1999 года", - говорится в сообщении.

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Также уточняется, что смертность от самоубийств выросла с 13,9 до 14,5 случая на 100 000 человек — прирост составляет 4%, что вдвое больше среднегодовых данных за предыдущее десятилетие.

"То, как просто мы пытаемся решить эти проблемы, напоминает шутку. Мы не меняем направление, становится все хуже", - прокомментировал показатели директор по стратегии организации "Фонд благополучия", психолог Бенджамин Миллер.

Напомним, как сообщал УНН, рынок нелегального алкоголя в Украине продолжает расти. А из-за контрабанды спиртного госбюджет ежегодно теряет минимум 10 млрд грн.

В связи с этим, украинские депутаты хотят вновь вернуться к вопросу криминализации контрабанды алкоголя и сигарет. Актуальности этому вопросу прибавило и недавнее расследование журналистов, которые сообщили о схеме контрабанды украинской водки в Великобританию.

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