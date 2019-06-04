У США смертність від алкоголю досягла 20-річного максимуму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У США кількість смертей від алкоголю, наркотиків і самогубств досягла найвищого рівня за всю історію збору федеральних даних з 1999 року. Про це свідчить аналіз даних Центру з контролю і профілактики захворювань, проведений за участю двох некомерційних організацій, передає УНН з посиланням на USA Today.
"У 2017 році національний показник смертності від алкоголю, наркотиків і самогубств збільшився з 43,9 до 46,6 смерті на 100 000 осіб, що на 6% більше попереднього звітного періоду.
Це більш повільне зростання, ніж у попередні два роки, але вище, ніж щорічне 4-процентне збільшення з 1999 року", - йдеться у повідомленні.
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Також уточнюється, що смертність від самогубств зросла з 13,9 до 14,5 випадку на 100 000 осіб - приріст становить 4%, що вдвічі більше середньорічних даних за попереднє десятиліття.
"Те, як просто ми намагаємося вирішити ці проблеми, нагадує жарт. Ми не змінюємо напрямок, стає все гірше", - прокоментував показники директор зі стратегії організації "Фонд благополуччя", психолог Бенджамін Міллер.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ринок нелегального алкоголю в Україні продовжує зростати. А через контрабанду спиртного держбюджет щорічно втрачає мінімум 10 млрд грн.
У зв'язку з цим, українські депутати хочуть знову повернутися до питання криміналізації контрабанди алкоголю і сигарет. Актуальності цьому питанню додало і недавнє розслідування журналістів, які повідомили про схему контрабанди української горілки до Великої Британії.