У США смертність від алкоголю досягла 20-річного максимуму

КИЇВ. 4 червня. УНН. У США кількість смертей від алкоголю, наркотиків і самогубств досягла найвищого рівня за всю історію збору федеральних даних з 1999 року. Про це свідчить аналіз даних Центру з контролю і профілактики захворювань, проведений за участю двох некомерційних організацій, передає УНН з посиланням на USA Today.