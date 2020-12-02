В США сократили период карантина после контакта с больным COVID-19

Отмечается, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в среду сократили рекомендованный период самоизоляции после контакта с больными коронавирусом до 7 дней при наличии отрицательного теста и до 10 дней без теста. До этого в случае близкого контакта с больным рекомендовалось соблюдать карантин в течение 14 дней.

Как пояснили представители CDC, двухнедельный карантин прежнему является лучшим вариантом, а сокращенный период является альтернативой, призванной убедить большее количество людей следовать рекомендациям.

В октябре ведомство скорректировало также трактовку “близкого контакта”, объяснив, что это подразумевает прямой физический контакт, пользование общими столовыми приборами или нахождения в пределах 1,8 м от больного в течение 15 минут.

Напомним, в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 63,7 человек, из них почти 41 млн выздоровели, число умерших достигло почти 1,5 млн. США остается страной-лидером с наибольшим распространением коронавируса — более 13,7 млн больных и наибольшее количество среди стран мира — более 270,5 тысяч человек.