У США скоротили період карантину після контакту з хворим на COVID-19

Зазначається, що Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) в середу скоротили рекомендований період самоізоляції після контакту з хворими на коронавірус до 7 днів при наявності негативного тесту і до 10 днів без тесту. До цього в разі близького контакту з хворим рекомендувалось дотримуватися карантину протягом 14 днів.

Як пояснили представники CDC, двотижневий карантин і раніше є кращим варіантом, а скорочений період є альтернативою, покликаної переконати більшу кількість людей дотримуватися рекомендацій.

У жовтні відомство скоригувало також трактування “близького контакту”, пояснивши, що це має на увазі прямий фізичний контакт, користування загальними столовими приборами або знаходження в межах 1,8 м від хворого протягом 15 хвилин.

Нагадаємо, в світі інфекцією, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2, заразилися понад 63,7 млн осіб, з них майже 41 млн одужали, число померлих сягнуло майже 1,5 млн. США залишається країною-лідером з найбільшим поширенням коронавіруса — понад 13,7 млн хворих і найбільша кількість смертей серед країн світу — понад 270,5 тисяч осіб.