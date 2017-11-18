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В США одобрили продажу Польши ракетных комплексов Patriot

В США одобрили продажу Польши ракетных комплексов Patriot

Киев  •  УНН

 • 15795 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Госдепартамент США одобрил продажу зенитных комплексов Patriot Польши, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Госдепартамент США одобрил продажу Польши противоракетных комплексов Patriot. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщило Управление Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что общая сумма сделки оценивается в 8,9 миллиардов евро (10,5 миллиардов долларов — ред.).

Окончательное решение должен вынести Конгресс США.

Отмечено, что в соглашение могут быть включены 208 ракет для системы Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), 16 пусковых установок, 4 радара, 4 контрольные станции, запчасти, программное обеспечение военно-промышленного комплекса.

Как сообщал УНН, Польша до 2019 года закупит первые американские ракетные комплексы “Patriot” .

 

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