В США одобрили продажу Польши ракетных комплексов Patriot

“Госдепартамент США одобрил продажу Польши противоракетных комплексов Patriot. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщило Управление Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что общая сумма сделки оценивается в 8,9 миллиардов евро (10,5 миллиардов долларов — ред.).

Окончательное решение должен вынести Конгресс США.

Отмечено, что в соглашение могут быть включены 208 ракет для системы Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), 16 пусковых установок, 4 радара, 4 контрольные станции, запчасти, программное обеспечение военно-промышленного комплекса.

Как сообщал УНН, Польша до 2019 года закупит первые американские ракетные комплексы “Patriot” .