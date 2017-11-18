У США схвалили продаж Польщі ракетних комплексів Patriot

“Держдепартамент США схвалив продаж Польщі протиракетних комплексів Patriot. Про це в п’ятницю, 17 листопада, повідомило Управління Міноборони США по оборонному співпраці і безпеки (DSCA)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загальна сума операції оцінюється в 8,9 мільярдів євро (10,5 млрд доларів — ред.).

Остаточне рішення повинен винести Конгрес США.

Зазначено, що в угоду можуть бути включені 208 ракет для системи Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), 16 пускових установок, 4 радара, 4 контрольні станції, запчастини, програмне забезпечення військово-промислового комплексу.

Як повідомляв УНН, Польща до 2019 року закупить перші американські ракетні комплекси “Patriot”.