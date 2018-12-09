В США отменили запуск ракеты с секретным спутником
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Американская компания United Launch Alliance (ULA) отложила запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ULA.
Запуск аппарата несколько раз переносился. В предыдущий раз это произошло в пятницу и было обусловлено возникновением "проблем с резервным каналом связи между центром управления и стартовой площадкой".
Как информировала ULA, погодные условия в субботу на 70% способствовали запуска.
Деятельность НУВКР строго засекречена. Официальной информации о назначении спутника, который будет запущен на орбиту, и о его цели нет. Название аппарата также не приводится, официально миссия по выводу спутника на орбиту обозначена кодом NROL-71.
Справка: Delta IV Heavy является модифицированной тяжелой версии обычной ракеты-носителя Delta IV. Она оборудована двумя дополнительными ускорителями, которые находятся по бокам основания ракеты. Ракета способна выводить на геостационарную орбиту груз массой до 14,2 т, на низкую околоземную орбиту - до 28,8 т.
Напомним, американская компания SpaceX не смогла успешно осуществить управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на площадку на мысе Канаверал (штат Флорида) после совершенного в среду запуска