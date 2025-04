SpaceX не вдалося посадити перший ступінь Falcon 9 після запуску Dragon

Як повідомив у своєму Twitter глава SpaceX Ілон Маск, при спробі посадки на ступені відмовив один з елементів, через що вона приводнився в океані. “(Ступінь), мабуть, не пошкоджена і передає дані”, — написав Маск, додавши, що до неї вже направлений рятувальний корабель. Ступінь повинна була приземлитися на посадочній площадці біля космодрому на мисі Канаверал.

SpaceX запустила в середу Falcon 9 з космічним кораблем Dragon, який повинен доставити вантаж для екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС). Старт носія відбувся з бази ВПС США на мисі Канаверал о 13:16 за місцевим часом (20:16 за Києвом). Вантажівка успішно була виведена на задану орбіту і прямує до МКС. Її стикування зі станцією, як очікується, буде проведено в суботу.

SpaceX розробила технологію повернення на землю першого ступеня ракети Falcon 9, яка оснащена чотирма розкладними посадочними опорами для м’якого приземлення. Спуск здійснюється на гігантську плавучу платформу в океані або на посадковий майданчик на суші за допомогою гальмування двигунів і парашутів.

Grid fin hydraulic pump stalled, so Falcon landed just out to sea. Appears to be undamaged & is transmitting data. Recovery ship dispatched.

— Elon Musk (@elonmusk) 5 декабря 2018 г.