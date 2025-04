SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9 после запуска Dragon

Как сообщил в своем Twitter глава SpaceX Илон Маск, при попытке посадки на ступени отказал один из элементов, из-за чего она приводнилась в океане. “(Ступень), по- видимому, не повреждена и передает данные”, — написал Маск, добавив, что к ней уже направлен спасательный корабль. Ступень должна была приземлиться на посадочной площадке близ космодрома на мысе Канаверал.

SpaceX запустила в среду Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Старт носителя состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал в 13:16 по местному времени (20:16 по Киеву). Грузовик успешно был выведен на заданную орбиту и направляется к МКС. Его стыковка со станцией, как ожидается, будет произведена в субботу.

SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени ракеты Falcon 9, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется на гигантскую плавучую платформу в океане либо на посадочную площадку на суше с помощью торможения двигателей и парашютов.

Grid fin hydraulic pump stalled, so Falcon landed just out to sea. Appears to be undamaged & is transmitting data. Recovery ship dispatched.

— Elon Musk (@elonmusk) 5 декабря 2018 г.