У США скасували запуск ракети з секретним супутником
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Американська компанія United Launch Alliance (ULA) відклала запуск ракети-носія Delta IV Heavy з секретним супутником Національного управління військово-космічної розвідки (НУВКР) США. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ULA.
Запуск апарату кілька разів переносився. У попередній раз це сталося в п'ятницю і було обумовлено виникненням "проблем з резервним каналом зв'язку між центром управління та стартовим майданчиком".
Як інформувала ULA, погодні умови в суботу на 70% сприяли запуску.
Діяльність НУВКР суворо засекречена. Офіційної інформації про призначення супутника, який буде запущений на орбіту, і про його цілі немає. Назва апарату також не наводиться, офіційно місія з виведення супутника на орбіту позначена кодом NROL-71.
Довідка УНН: Delta IV Heavy є модифікованою важкою версією звичайної ракети-носія Delta IV. Вона обладнана двома додатковими прискорювачами, що знаходяться з боків основи ракети. Ракета здатна виводити на геостаціонарну орбіту вантаж масою до 14,2 т, на низьку навколоземну орбіту - до 28,8 т.
Нагадаємо, американська компанія SpaceX не змогла успішно здійснити керовану посадку першого ступеня ракети-носія Falcon 9 на майданчик на мисі Канаверал (штат Флорида) після здійсненого в середу запуску