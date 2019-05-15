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В США советуют Зеленскому провести расследование о сговоре против Трампа

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 • 6681 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы организовать открытое расследование по поводу сговора украинских чиновников, представителей Национального комитета партии Демократов США, Хиллари Клинтон и американского посольства в Украине. Об этом сообщил личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью журналисту Дмитрию Анопченко, передает УНН.

"Избранный президент окружен людьми, у которых есть история нечестного отношения к президенту США, в частности, речь идет о событиях в 2016 году", - заявил Джулиани.

По его словам, один из этих людей был уличен в том, что незаконно содействовал и помогал предвыборной кампании оппонентки президента Трампа - Хиллари Клинтон.

"Я ранее уже заявлял: было бы до конца правильным, если избранный президент организует расследование - и сделает это открыто - по поводу, назовем это так, сговора - в котором участвовали определенные украинские чиновники, и к которому были причастны американцы, включая представителей Национального комитета Демпартии США, Хиллари Клинтон и, к сожалению, наше американское посольство в Украине", - подчеркнул юрист.

Отвечая на вопрос журналиста относительно возможного участия в расследовании антикоррупционных структур Украины, адвокат Трампа отметил, что для них важно определиться с приоритетами при проведении расследований и с людьми, которые готовы установить правду.

"Избранный президент уже заявлял ранее, возможно, имея в виду Луценко или кого-то из его чиновников, так вот, он говорил о необходимости остановить расследование - и это крайне беспокоит нас всех. Тех, кто хотел, чтобы расследование принесло результаты. Поскольку есть очень серьезные доказательства сговора между Национальным комитетом Демократической партии, американским посольством и некими украинцами, которые фабриковали так называемую правду о кандидате Трампе и его предвыборной кампании", - добавил Джулиани.

Напомним, ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы Украины и США должны организовать совместное расследование дела об отмывании грязных денег фирмами, подконтрольными бывшему министру природных ресурсов Николаю Злочевскому.

Также напомним, что Рудольф Джулиани рассказал о сговоре посла США в Украине с демократами.

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