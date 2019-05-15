У США радять Зеленському провести розслідування про змову проти Трампа

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Новообраному Президенту України Володимиру Зеленському варто було б організувати відкрите розслідування щодо змови українських чиновників, представників Національного комітету партії Демократів США, Хілларі Клінтон і американського посольства в Україні. Про це повідомив особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані в інтерв'ю журналісту Дмитру Анопченко, передає УНН.

"Обраний президент оточений людьми, у яких є історія нечесного ставлення до президента США, зокрема, мова йде про події у 2016 році", - заявив Джуліані.

За його словами, один з цих людей був викритий в тому, що незаконно сприяв і допомагав передвиборній кампанії опонентки президента Трампа - Гілларі Клінтон.

"Я раніше вже заявляв: було б до кінця правильним, якщо обраний президент організує розслідування - і зробить це відкрито - щодо, назвемо це так, змови - у якій брали участь певні українські чиновники, і до якої були причетні американці, включно з представниками Національного комітету Демпартії США, Хілларі Клінтон і, на жаль, нашн американське посольство в Україні", - підкреслив юрист.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливої участі у розслідуванні антикорупційних структур України, адвокат Трампа зазначив, що для них важливо визначитися з пріоритетами при проведенні розслідувань і з людьми, які готові встановити правду.

"Обраний президент вже заявляв раніше, можливо, маючи на увазі Луценко або когось із його чиновників, так ось, він говорив про необхідність зупинити розслідування - і це вкрай турбує нас усіх. Тих, хто хотів, щоб розслідування принесло результати. Оскільки є дуже серйозні докази змови між Національним комітетом Демократичної партії, американським посольством і деякими українцями, які фабрикували так звану правду про кандидата Трампа і його передвиборної кампанії", - додав Джуліані.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що правоохоронні органи України і США повинні організувати спільне розслідування справи про відмивання брудних грошей фірмами, підконтрольними колишньому міністру природних ресурсів Миколи Злочевського.

Також нагадаємо, що Рудольф Джуліані розповів про змову посла США в Україні з демократами.

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