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Луценко надеется на совместное с США следствие по делу Злочевского

Луценко надеется на совместное с США следствие по делу Злочевского

Киев  •  УНН

 • 9202 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Правоохранительные органы Украины и США должны организовать совместное расследование дела об отмывании грязных денег фирмами, подконтрольными бывшему министру природных ресурсов Николаю Злочевскому. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Наши следователи смогли выйти на следы компаний Злочевского и путем санкционированных обысков и других следственных действий мы установили факты, которые вероятно дадут нам возможность восстановить обвинения по статье 209 "Отмывание грязных денег". В нашем распоряжении есть распечатка всех счетов, по которым средства получили, в том числе, и граждане США, в том числе с громкими фамилиями. Правоохранительные органы США должны дать оценку этим действиям. Я надеюсь на встречу с руководителями правоохранительных органов США для организации совместного расследования в этом деле", - отметил Луценко.

По его словам, по делу Злочевского всего было 11 разноплановых производств, но, в основном, они сводились к вопросам: незаконные решения Министерства природных ресурсов, которое возглавлял Злочевский, что выдавали лицензии на добычу газа подконтрольным ему фирмам; отмывание грязных денег (средства Злочевского в европейских странах были обнаружены британскими партнерами Украины и британские правоохранительные органы наложили на них арест) неуплата налогов в особо крупных размерах фирмами Злочевского. Все эти дела в декабре 2015 года генпрокурор Шокин передал в НАБУ и САП.

В ходе расследования Шокин увидел нежелание НАБУ и САП проводить следствие.

"На момент, когда я пришел в ГПУ, в нашем распоряжении были дела о вероятном отмывания средств и о неуплате налогов. НАБУ и САП свои дела закрыли вскоре, правда после критических сигналов по территории США несколько месяцев назад они возобновили следствие по закрытым делам о вероятном хищении в особо крупных размерах Злочевским", - добавил генпрокурор.

Вопрос об отмывании грязных денег и незаконном обогащение ГПУ вынуждена была закрыть, потому что Лондонский суд признал Злочевского невиновным, поскольку дело было открыто британской стороной и рассматривалась в британском суде. Есть подозрение, что наши британские коллеги проиграли это дело из-за недостаточной помощи со стороны ГПУ. Дело о вероятном саботаже со стороны ГПУ рассматривается в НАБУ уже несколько лет, никаких доказательств нет.

Дело о хищении средств тоже не имеет доказательств, поскольку Государственная фискальная служба после налоговой проверки признала, что дело касается неуплаты налогов. Поэтому 180 млн грн фирмы Злочевского заплатили в госбюджет что, согласно действующему законодательству, позволило закрыть дело.

Напомним, в феврале текущего года Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило проект подозрения по эпизоду дела бывшего министра экологии Николая Злочевского.

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