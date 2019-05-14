Луценко надеется на совместное с США следствие по делу Злочевского

"Наши следователи смогли выйти на следы компаний Злочевского и путем санкционированных обысков и других следственных действий мы установили факты, которые вероятно дадут нам возможность восстановить обвинения по статье 209 "Отмывание грязных денег". В нашем распоряжении есть распечатка всех счетов, по которым средства получили, в том числе, и граждане США, в том числе с громкими фамилиями. Правоохранительные органы США должны дать оценку этим действиям. Я надеюсь на встречу с руководителями правоохранительных органов США для организации совместного расследования в этом деле", - отметил Луценко.

По его словам, по делу Злочевского всего было 11 разноплановых производств, но, в основном, они сводились к вопросам: незаконные решения Министерства природных ресурсов, которое возглавлял Злочевский, что выдавали лицензии на добычу газа подконтрольным ему фирмам; отмывание грязных денег (средства Злочевского в европейских странах были обнаружены британскими партнерами Украины и британские правоохранительные органы наложили на них арест) неуплата налогов в особо крупных размерах фирмами Злочевского. Все эти дела в декабре 2015 года генпрокурор Шокин передал в НАБУ и САП.

В ходе расследования Шокин увидел нежелание НАБУ и САП проводить следствие.

"На момент, когда я пришел в ГПУ, в нашем распоряжении были дела о вероятном отмывания средств и о неуплате налогов. НАБУ и САП свои дела закрыли вскоре, правда после критических сигналов по территории США несколько месяцев назад они возобновили следствие по закрытым делам о вероятном хищении в особо крупных размерах Злочевским", - добавил генпрокурор.

Вопрос об отмывании грязных денег и незаконном обогащение ГПУ вынуждена была закрыть, потому что Лондонский суд признал Злочевского невиновным, поскольку дело было открыто британской стороной и рассматривалась в британском суде. Есть подозрение, что наши британские коллеги проиграли это дело из-за недостаточной помощи со стороны ГПУ. Дело о вероятном саботаже со стороны ГПУ рассматривается в НАБУ уже несколько лет, никаких доказательств нет.

Дело о хищении средств тоже не имеет доказательств, поскольку Государственная фискальная служба после налоговой проверки признала, что дело касается неуплаты налогов. Поэтому 180 млн грн фирмы Злочевского заплатили в госбюджет что, согласно действующему законодательству, позволило закрыть дело.

Напомним, в феврале текущего года Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило проект подозрения по эпизоду дела бывшего министра экологии Николая Злочевского.