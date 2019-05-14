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Луценко сподівається на спільне із США слідство по справі Злочевського

Луценко сподівається на спільне із США слідство по справі Злочевського

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Правоохоронні органи України і США мають організувати спільне розслідування справи про відмивання брудних коштів фірмами, підконтрольними колишньому міністру природних ресурсів Миколі Злочевському. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Наші слідчі змогли вийти на сліди компаній Злочевського і шляхом санкціонованих обшуків та інших слідчих дій ми встановили факти, які імовірно дадуть нам можливість відновити звинувачення за статтею 209 "Відмивання брудних коштів". В нашому розпорядженні є роздруківка усіх рахунків, за якими кошти отримали, в тому числі, і громадяни США, в тому числі з голосними прізвищами. Правоохоронні органи США мають дати оцінку цим діям. Я сподіваюсь на зустріч із керівниками правоохоронних органів США для організації спільного розслідування у цій справі", - зазначив Луценко.

За його словами, по справі Злочевського всього було 11 різнопланових проваджень, але, в основному, вони зводились до питань: незаконні рішення Міністерства природних ресурсів, яке очолював Злочевський, що видавали ліцензії на видобуток газу підконтрольним йому фірмам; відмивання брудних коштів (кошти Злочевського в європейських країнах були виявлені британськими партнерами України, і британські правоохоронні органи наклали на них арешт); несплата податків в особливо крупних розмірах фірмами Злочевського. Всі ці справи в грудні 2015 року генпрокурор Шокін передав до НАБУ і САП.

В ході розслідування Шокін побачив небажання НАБУ і САП проводити слідство.

"На момент, коли я прийшов до ГПУ, у нашому розпорядженні були справи про імовірне відмивання коштів і про несплату податків. НАБУ і САП свої справи закрили невдовзі, щоправда після критичних сигналів з території США декілька місяців тому вони відновили слідство у закритих справах про імовірне розкрадання в особливо крупних розмірах Злочевським", - додав генпрокурор.

Питання про відмивання брудних коштів і незаконне збагачення ГПУ змушена була закрити, тому що Лондонський суд визнав Злочевського невинним, оскільки справа була порушена британською стороною і розглядалась у британському суді. Є підозра, що наші британські колеги програли цю справу через недостатню допомогу з боку ГПУ. Справа щодо імовірного саботажу з боку ГПУ розглядається в НАБУ вже декілька років, жодних доказів немає.

Справа про розкрадання коштів теж не має доказів, оскільки Державна фіскальна служба після податкової перевірки визнала, що справа стосується несплати податків. Відтак 180 млн грн фірми Злочевського заплатили до Держбюджету що, згідно з діючим законодавством, дозволило закрити справу.

Нагадаємо, у лютому поточного року Національне антикорупційне бюро України підготувало проект підозри по епізоду справи колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Українські Національні Новини

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