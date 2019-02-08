НАБУ підготувало підозру по справі екс-міністра Злочевського

"По одому з епізодів цієї справи детективами підготували проект підозри. На мою думку, він обґрунтований, і сподіваюсь, він буде погоджений прокурорами", - зазначив директор НАБУ.

За його словами, наразі проект підозри перебуває на розгляді прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, на початку минулого року кримінальні провадження щодо колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського передані для подальшого розслідування до НАБУ на початку 2016 року.