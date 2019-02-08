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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74969 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100690 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135296 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131400 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145326 просмотра

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НАБУ подготовило подозрение по делу экс-министра Злочевского

НАБУ подготовило подозрение по делу экс-министра Злочевского

Киев  •  УНН

 • 9289 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило проект подозрения по эпизоду дела бывшего министра экологии Николая Злочевского. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время пресс-конференции, передает корреспондент.

"По одому из эпизодов этого дела детективами подготовили проект подозрения. По моему мнению, он обоснован, и надеюсь, он будет согласован прокурорами", - отметил директор НАБУ.

По его словам, сейчас проект подозрения находится на рассмотрении прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, в начале прошлого года уголовные производства в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского переданы для дальнейшего расследования в НАБУ в начале 2016 года.

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