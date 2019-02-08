НАБУ подготовило подозрение по делу экс-министра Злочевского
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило проект подозрения по эпизоду дела бывшего министра экологии Николая Злочевского. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время пресс-конференции, передает корреспондент.
"По одому из эпизодов этого дела детективами подготовили проект подозрения. По моему мнению, он обоснован, и надеюсь, он будет согласован прокурорами", - отметил директор НАБУ.
По его словам, сейчас проект подозрения находится на рассмотрении прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Напомним, в начале прошлого года уголовные производства в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского переданы для дальнейшего расследования в НАБУ в начале 2016 года.